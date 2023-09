Clóvis Abreu fica em prisão preventiva

Arguido começou a ser ouvido às 16h45.

indiciado do homicídio qualificado,

suspeito de ter estado envolvido no homicídio do agente da PSP Fábio Guerra, em março do ano passado











A defesa alega que as imagens de videovigilância do exterior da discoteca, onde morreu Fábio Guerra, não mostram Clóvis a agredir o agente da PSP. Os parceiros - os ex-fuzileiros Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko - já foram condenados a 20 e 17 anos de prisão, respetivamente.

Clóvis Abreu ficou, esta terça-feira, em prisão preventiva, estando indiciado dos crimes de homicídio na forma tentada e ofensas à integridade física a duas pessoas envolvidas nos confrontos que resultaram na morte de Fábio Guerra, agente da PSP.Clóvis,começou a ser ouvido às 16h45. Esta segunda-feira, o suspeito pôs fim a um ano e meio de fuga, entregando-se ao Ministério Público , numa altura em que eraA polícia foi obrigada a reforçar o efetivo junto ao Campus da Justiça, onde, esta terça-feira, decorreu o interrogatório ao arguido.