Avós e três netas feridos em incidente com trator em Coimbra

Um casal, ambos com 75 anos, e as suas três netas, com idades entre os 9 e os 13, ficaram feridas após um incidente que envolveu um trator num terrreno privado, em Assafarge, no concelho de Coimbra, na tarde desta terça-feira.O acidente ocorreu entre a casa dos avós e a das menores, que seguiam dentro cesto nas traseiras do trator, com a avó. Devido à inclinação da estrada as meninas caíram e rebolaram alguns metros. O trator estabilizou-se depois do incidente.As crianças foram transportadas para o hospital pediátrico com pequenas escoriações, tal como a avó. Os idosos foram levados para o Hospital Universitário de Coimbra.O trator já estava imobilizado na garagem quando os meios chegaram ao local.Para o local foram mobilizados 25 operacionais apoiados por nove veículos, dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa e a GNR.