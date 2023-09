Zelensky lança apelo: “Temos de nos unir contra o agressor”

Líder ucraniano acusa Rússia de genocídio e de usar a comida como arma para obrigar as nações a reconhecerem a ocupação.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de genocídio e chantagem no seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, na terça-feira, e insistiu na importância da unidade da comunidade internacional na denúncia da agressão contra o seu país.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã