Pais denunciam entrega a alunos de manuais velhos e escritos

Confederação Nacional das Associações de Pais denuncia casos de alunos no 1.º ciclo.

A Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) denuncia casos de alunos do 1.º ciclo que estão a receber "manuais velhos e todos escritos", devido ao processo de reutilização.A presidente da Confap, Mariana Carvalho, disse que há alunos que "estão a receber, neste momento, manuais velhos e todos os escritos, porque as escolas os estão a entregar às famílias".Segundo Mariana Carvalho, esta é uma das consequências da decisão, anunciada quase no final do ano letivo passado, de voltar a ser obrigatório devolver os livros dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, depois de dois anos em que a reutilização esteve suspensa.