PJ prende cinco homens por rapto de mulher na Lourinhã. Apreendidas quatro armas

Investigação começou em abril deste ano, com a detenção de um homem e duas mulheres pelo mesmo crime.

A Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco homens, entre o 20 e os 40 anos, pelo crime de rapto de uma mulher.

Esta investigação tinha começado em abril deste ano, com a detenção de um homem e duas mulheres pelo mesmo crime.

A vítima do rapto foi deixada na própria casa pelos sequestradores, acredita-se que provisoriamente, e com a ajuda de familiares pediu logo ajuda à GNR.

A UNCT foi logo alertada por ter competência exclusiva na investigação de raptos, e apanhou três suspeitos. Um casal ficou em prisão preventiva, e uma mulher com apresentações.



O inquérito prosseguiu e ontem, com o apoio da GNR, a UNCT realizou 19 mandados de busca, 17 dos quais domiciliários, para dar cumprimento a mais cinco mandados de detenção emitidos pelo tribunal de Loures no âmbito deste inquérito.

Foram apreendidas quatro armas de fogo, e detido um sexto homem apanhado na posse de uma destas armas ilegais.