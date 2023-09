Bebé de um ano morre por overdose de fentanil nos EUA. Três crianças envenenadas

Drogas encontradas na creche poderiam ter matado 500 mil pessoas.

Um bebé de um ano morreu, esta sexta-feira, numa creche em Nova Iorque, nos EUA, por suspeitas de overdose de fentanil que estava escondido na sala da sesta, debaixo de um tapete.De acordo com a BBC, três outras crianças foram internadas no hospital depois de terem sido expostas ao narcótico. A polícia acredita que as crianças, com idades compreendidas entre os oito meses e os dois anos, inalaram fentanil na creche.Uma busca à creche revelou que foi encontrado um quilo de fentanil "debaixo de um tapete onde as crianças tinham estado a dormir antes", disse o detetive-chefe da polícia de Nova Iorque, Joseph Kenny. Os investigadores também terão encontrado três prensas utilizadas para embalar quilos de droga.A proprietária da creche, Grei Mendez de 36 anos, e um homem, Carlisto Acevedo-Brito de 41, foram detidos por suspeitas de tráfico de droga e homicídio."Alegamos que os arguidos envenenaram quatro bebés, e mataram um deles, porque estavam a gerir uma operação de droga", disse na terça-feira Damien Williams, procurador dos EUA em Manhattan.A polícia disse ainda que as drogas encontradas na creche poderiam ter matado 500 mil pessoas.