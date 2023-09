Duas jovens atropeladas em passadeira em Vizela

Vítimas foram transportadas ao Hospital de Guimarães.

Duas raparigas, ambas com 16 anos, foram atropeladas por um carro, esta manhã, quando atravessavam numa passadeira para apanhar o autocarro na Rua Elisa Torres Soares, em Vizela.

O atropelamento aconteceu às 08h16, quando as duas jovens se dirigiam para a paragem onde iriam apanhar o autocarro em direção à escola. Ambas as vítimas sofreram ferimentos ligeiros e depois de terem sido assistidas no local por equipas dos bombeiros Voluntários de Vizela, que deslocaram para o local duas ambulâncias e quatro elementos, foram transportadas ao Hospital de Guimarães.





A GNR de Vizela esteve no local e registou a ocorrência.