Mãe do agente da PSP Fábio Guerra reage às palavras de Clóvis Abreu: "Eles que não me chateiem"

Fábio Guerra foi morto à porta de um estabelecimento de diversão noturna.

A mãe de Fábio Guerra, o agente da PSP morto à porta de um estabelecimento de diversão noturna, recorreu às redes sociais para expressar indignação com as palavras de Clóvis Abreu, na chegada ao Campus de Justiça, esta segunda-feira."Eles que não me chateiem", afirmou Clóvis quando questionado pela jornalista da CMTV sobre o que diria à família de Fábio Guerra.Através de uma publicação no Facebook, Elsa Guerra diz que acha "inacreditável" que o suspeito da morte do filho "diga uma coisa dessas"."Esse Clóvis fez parte da morte do meu filho", escreveu a mãe de Fábio.Ainda na publicação, Elsa Guerra relembra o filho como "um jovem com a vida pela frente, com tantos sonhos"."Mataram-te, tiraram-te de nós... Tiraram-te a vida. Dói demais não estares aqui ao pé de nós", disse a mãe do agente da PSP.