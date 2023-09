Portuguesa de 26 anos alvo de ataque sexual no aeroporto de Sevilha

Homem é suspeito de outro ataque semelhante no mesmo dia.

Uma portuguesa de 26 anos foi atacada sexualmente por um marroquino, de 25, no terminal do aeroporto de Sevilha, Espanha. Valeu-lhe outro passageiro que se apercebeu do pânico da jovem, e agarrou o suspeito até à chegada da polícia.

A vítima foi atacada ontem, segunda-feira. A jovem portuguesa encontrava-se já na zona de pré-embarque, a aguardar entrada num avião para Portugal. O predador sexual sentou-se ao seu lado e, logo após ter encetado conversa, começou a fazer-lhe perguntas de índole pessoal. Foi então que lhe agarrou numa das mãos, e acariciou-lhe o corpo em diversos locais.

A jovem portuguesa levantou-se, e começou a andar em passo acelerado. O predador sexual marroquino perseguiu-a, abraçando-a em frente aos outros passageiros. Foi então que a vítima começou a chorar, o que levou à intervenção de um homem que agarrou o agressor. Militares da Guardia Civil de serviço no aeroporto foram chamados, e prenderam-no.

A imprensa espanhola refere que o predador sexual é suspeito de outro ataque semelhante no mesmo dia, noutro ponto do aeroporto de Sevilha.