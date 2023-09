MP pede multa para Mamadou Ba por difamar Mário Machado

Ativista antirracista apelidou Mário Machado de "assassino do caboverdiano Alcino Monteiro", em 2020.

dos "Hammerskins" Portugal,

O Ministério Público pediu, esta quarta-feira, a condenação em multa do ativista antirracista Mamadou Ba por difamação ao antigo membroMário Machado.Em 2020, o ativista Mamadou Ba apelidou Mário Machado de "assassino do caboverdiano Alcino Monteiro" , referindo-se ao crime cometido por skinheads a 10 de junho de 1995, no Bairro Alto, em Lisboa.Mário Machado estava naquele grupo na noite dos acontecimentos (10 de junho), mas não foi condenado por homicídio no julgamento pela morte de Alcino Monteiro, razão pela qual decidiu apresentar queixa-crime contra Mamadou Ba.