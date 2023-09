Homem usa câmara escondida e auricular para passar no exame de código em Lisboa

Suspeito recebia informação das respostas corretas através de um auricular.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no dia 15 de setembro, um homem de 35 anos por usar um sistema de captação de imagem e som durante um exame de código da estrada nas instalações do IMTT, em Lisboa.Após o fim do teste, o homem foi abordado, tendo-lhe sido apreendidos um telemóvel Samsung, um cabo bluetooth, um par de auriculares e uma cinta.Segundo comunicado da PSP, o homem utilizava o sistema fixo ao tronco, através de uma cinta preta com tiras de tecido. O telemóvel estava colado ao peito, com um orifício na t-shirt, por onde o dispositivo captava as imagens. O suspeito tinha ainda um fio bluetooth ligado ao telemóvel e um auricular no ouvido direito, por onde recebia as respostas corretas."O suspeito foi libertado e notificado para comparecer perante a autoridade judiciária", diz a autoridade.