Falsos inspetores da ASAE burlam dezenas de estabelecimentos e empresários em Évora

Caso está a ser investigado.

Dezenas de estabelecimentos e empresários no distrito de Évora foram contactados pelos burlões sempre com o mesmo "modus operandi".Dizem ser inspectores da ASAE e que receberam uma denúncia de que o estabelecimento não tem bocas de incêndio nem a planta de emergência afixada e visível a todos, infrações que podem chegar a multas de 25 mil euros e dar lugar ao encerramento do estabelecimento, a não ser que haja um pagamento imediato para evitar isso.Muitos dos empresários acabam por fazer a transferência para uma entidade já referenciada por muitas outras burlas e perdem assim centenas de euros.O caso já está a ser investigado e a ASAE alerta que nenhuma dessas exigências tem cabimento legal, e que não há contactos telefónicos da parte dos inspectores da ASAE pelo que se for contactado nesse sentido não faça nenhum pagamento ou transferência e contacte de imediato os serviços da ASAE ou qualquer força policial próxima.A entidade é a 21800 com o nome de "ONLINE PAYMENTS STICHTING" e já foi feita participação ao banco de Portugal para que bloqueie as operações dessa entidade.As burlas só no distrito de Évora podem ter chegado aos milhares de euros estando em curso já uma investigação.