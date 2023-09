PS 'chumba' todas as propostas de redução do IRS do PSD

Líder parlamentar dos sociais-democratas, Paulo Mota Pinto, anuncia declaração de voto.

O PS rejeitou esta quarta-feira todos os diplomas do PSD de redução do IRS e, das doze iniciativas de vários partidos, apenas aprovou uma recomendação do Livre que pede mais medidas de combate à evasão fiscal.

O deputado e ex-líder parlamentar do PSD Paulo Mota Pinto votou ao lado da bancada, mas anunciou que irá apresentar uma declaração de voto em relação a todas as propostas dos sociais-democratas, à exceção da que prevê isenções fiscais para estimular o aumento da produtividade.