Jogador do Sturm Graz engole abelha e falha jogo com o Sporting

Médio espanhol consta no boletim clínico dos austríacos, tal como o avançado norueguês Seedy Jatta.

No que ao boletim clínico do Sturm Graz diz respeito, Christian Ilzer, técnico dos austríacos, não pode contar com dois jogadores, revelam os meios locais em notícias veiculadas esta quarta-feira.Além do avançado norueguês Seedy Jatta, que recupera de uma lesão muscular, o médio espanhol Javier Serrano está fora do encontro diante do Sporting, no seu caso devido... a uma caricata situação, uma assistência urgente depois de ter engolido uma abelha no treino.Apesar de não ser alérgio, o médio, de 20 anos, foi rapidamente assistido com um saco de gelo na zona do pescoço, sendo mais tarde dado como inapto para a partida que se disputa quinta-feira, a partir das 20h00, na Merkur Arena.