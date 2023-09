Mãe morre atropelada acidentalmente pela filha na Póvoa de Varzim

Vítima escorregou e a filha não a viu chegar a casa.

Uma mulher, de 66 anos, morreu ao ser atropelada acidentalmente pela filha, na rua do Outeiro, em Balazar, Póvoa de Varzim, esta quarta-feira.O alerta foi dado às 19h10.Ao que oapurou, a filha não se apercebeu de que a mãe estava a chegar a casa, porque esta escorregou, e atropelou-a, de carrinha, no terraço.Para o local foram acionadas a Cruz Vermelha Portuguesa de Macieira de Rates e a VMER de Famalicão.A GNR investiga as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.