PSP recupera dois cães furtados em Beja e Benavente

Um dos animais era de raça Braco Alemão e um outro de raça Epagneul Breton.

A PSP de Beja anunciou na quarta-feira ter recuperado, no dia 15, dois cães que tinham sido furtados: um de raça Braco Alemão, levado de Benavente; e um outro de raça Epagneul Breton, que fora furtado em Beja.



A recuperação dos animais ocorreu "no âmbito das diligências de investigação no Bairro das Pedreiras, em Beja" e com a colaboração da Câmara Municipal de Beja, refere a PSP.