Corpo de português assassinado no Brasil chega sábado a Fafe

Cerca de um mês depois de um português, de 50 anos, ter sido encontrado morto com um tiro na nuca juntamente com a companheira, no Brasil, o corpo será no sábado trasladado para Portugal.A filha de Paulo Rodrigues, que mora em Fafe, conseguiu amealhar cerca de 11 mil euros para trazer o pai para junto da família.

“Conseguimos quase a totalidade do dinheiro e sábado o corpo do meu pai já está cá. Não consigo ainda ter paz por não saber o que lhe aconteceu. Só me dizem que o caso está a ser investigado, mais nada”, disse Tatiana Rodrigues filha da vítima.