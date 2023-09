Família de grávida que morreu processa Hospital de Guimarães

A família de Vânia Alves, a jovem de 26 anos, grávida de 35 semanas, que morreu com o bebé ainda na barriga, na tarde de 28 de agosto, vai processar o Hospital de Guimarães e os médicos da unidade que a atenderam naquele dia.Em causa está o facto de a vítima ter recebido alta da unidade hospitalar, depois de se ter deslocado à Urgência, durante a madrugada, com dores e falta de ar. A queixa por negligência médica vai dar entrada, em breve, no Ministério Público.

De acordo com os familiares, Vânia terá tido alta, apesar de estar sinalizada com gravidez de alto risco. A jovem morreu na ambulância, em frente à casa dos pais, em Sande São Clemente.contactou o Hospital de Guimarães, que diz manter a resposta já dada de que “todo o protocolo clínico foi conduzido desde o primeiro momento conforme os procedimentos exigidos nestas situações”.