Proprietária de pastelaria em Azeitão onde bebé morreu engasgada conta como tudo aconteceu

Para o local foi mobilizada a VMER e os bombeiros, que realizaram várias manobras de reanimação, mas sem sucesso.





Foi quando estava ao telemóvel que Fátima Santos, dona da pastelaria ‘Doçaria de Azeitão’, se apercebeu que algo de terrível se passava com Alice, de 3 semanas, filha de uma cliente.“A menina estava roxa e não respirava”, recordou a comerciante, que participou e acompanhou os esforços inglórios para tentar salvar a bebé, esta terça-feira.

A criança estava no carrinho acompanhada da mãe, de 39 anos, e uma amiga desta. A progenitora tinha ido a uma creche tratar da inscrição da filha e foi depois à pastelaria.



Quando foi possível perceber que a menina não respirava, Fátima Santos ligou ao INEM, via 112. “Recebi ordens para deitar a bebé numa base dura, e fazer massagens e respiração boca a boca” até à chegada dos meios de socorro.



“Tentaram de tudo, até o desfibrilhador. A menina bolçou leite”, descreveu Fátima Santos. O óbito acabou por ser declarado e terá sido causado por aparente asfixia – a menina pode ter bolçado e sufocado no líquido.



O cadáver foi transportado para a morgue e será autopsiado. A PJ foi informada e afastou o cenário de crime.



A mãe de Alice teve de receber apoio psicológico do INEM.