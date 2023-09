Conflito por droga leva grupo a tentar matar homem nos Açores. Foram detidas sete pessoas

Suspeitos atacaram a vítima com objeto corto-perfurante e contundente, provocando-lhe ferimentos na cabeça e no tronco.

Seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 23 e os 53 anos, foram detidos por suspeita de terem tentado matar um indivíduo, de 54, em Ponta Delgada, Açores. Segundo avança a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado, o crime aconteceu dia 2 de setembro na via pública, tendo como motivo a retaliação a um conflito anterior, decorrente do tráfico e consumo de droga.

Para concretização do crime, a suspeita, com 53 anos, atraiu a vítima para o local onde os restantes seis intervenientes se encontravam.

"Com recurso a objetos de natureza corto-perfurante e contundente, surpreenderam a vítima, produzindo-lhe vários ferimentos na cabeça e tronco, alguns deles potencialmente letais, sendo que o resultado morte não ocorreu devido ao tempestivo socorro e encaminhamento para Unidade Hospitalar", pode ler-se no comunicado da PJ.



No decorrer das diligências policiais, foram efetuadas seis buscas domiciliárias que culminaram na recolha e apreensão de importantes elementos de prova e de droga sintética.



Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo apenas um dos suspeitos ficado em prisão preventiva. Dois ficaram sujeitos a proibição de contactos ou aproximação à vítima e apresentações diárias à esquadra. Os restantes quatro não receberam medidas de coação privativas da liberdade.