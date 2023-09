Menina de três anos esquecida em autocarro escolar em Ferreira do Zêzere

"O que aconteceu a minha neta pode acontecer a qualquer um. Haja responsabilidade", escreveu a avó da criança.

Apesar do susto, a menina acabou por ser retirada do autocarro e encontra-se bem.

Uma menina, de três anos, foi esquecida dentro do autocarro do jardim de infância em Ferreira do Zêzere, Santarém. A informação foi avançada pela avó da criança nas redes sociais.