Conheça as novas medidas do Governo para ajudar famílias com crédito à habitação

Revisões de crédito ao banco podem ser pedidas a partir de 2 de novembro. Famílias vão ter 30% de desconto nos juros da casa.

O Governo apresentou, esta quinta-feira, três novas medidas que visam o combate à crise na habitação. Em Conselho de Ministros, o ministro das Finanças, anunciou a redução e estabilização das prestações do crédito à habitação, o reforço à bonificação dos juros e o prolongamento da suspensão da comissão de reembolso antecipado.

O Governo mantém ainda a suspensão da comissão por reembolso antecipado do empréstimo da casa.

créditos à habitação contratados até 250 mil euros.





a bonificação deve ser aplicada sempre que a taxa de juro ultrapassar os 3%.

Fernando Medina referiu-se à crise na habitação como "o maior problema que as famílias enfrentam" e destacou a importância das novas medidas do Executivo."Este é um trabalho muito intenso do Governo em vários âmbitos", explica Fernando Medina. "Procuramos aliviar os encargos que as pessoas pagam hoje, mas de forma totalmente responsável", assegura.No que diz respeito ao, o ministro das Finanças explica que durante dois anos as famílias vão poder solicitar uma proposta com uma prestação constante e inferior à atual. Se as taxas aumentarem, os mutuários terão direito a regressar ao regime de prestação constante.Esta medida, que vai abranger cerca de um milhão de pessoas, garante que a taxa de juro não ultrapassa 70% do indexante (Euribor) e outra alarga de 720 para 800 euros o apoio à bonificação dos juros do crédito à habitação.Os portugueses podem fazer pedidos de revisão de crédito ao banco a partir de 2 de novembro, avança Medina.vai aplicar-se a famílias com rendimentos até 38.632 euros por ano (Sexto escalão), comDurante o próximo ano,Sobre oMedina decidiu para já não deixar a previsão de uma data.