Pico de afluência obriga a reter centenas de passageiros no controlo de fronteiras do Aeroporto de Faro

Situação verificou-se com os passageiros do Reino Unido, cuja entrada e saída obriga ao controlo documental.

Um pico de afluência obrigou a reter centenas de passageiros na zona de controlo de fronteiras do Aeroporto de Faro, esta quinta-feira. A situação verificou-se com os passageiros do Reino Unido, cuja entrada e saída obriga ao controlo documental. O caso aconteceu durante a hora de almoço e ficou normalizado durante a tarde.