Sophie Turner processa Joe Jonas e acusa-o de manter ilegalmente os filhos em Nova Iorque

Atriz exige que o antigo companheiro lhe devolva a guarda das crianças.

Sophie Turner processou Joe Jonas e acusou-o de manter ilegalmente os dois filhos do ex-casal em Nova Iorque, avançou esta quinta-feira a Globo, citando informações da TMZ. O ex-casal encontrou-se no passado domingo, mas o pai recusou-se a entregar à mãe o passaporte dos filhos.A atriz exige que o antigo companheiro lhe devolva a guarda das crianças, após o cantor não ter cumprido com a promessa de deixar Willa, de três anos, e DJ, de um ano, regressarem com a mãe para o Reino Unido.Joe Jonas está em digressão com os Jonas Brothers nos EUA.