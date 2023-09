Jorge Jesus desmente rumores de saída do Al Hilal, classificando-os como "conversa de malucos"

Treinador português ouviu alguns assobios por parte dos adeptos, depois de novo empate, e sauditas dizem que despedimento pode acontecer em breve.

O Al Hilal continua a não conseguir justificar os 353 milhões de euros investidos na equipa durante o verão. Depois de empatar (1-1) em casa frente aos uzbeques do Navbahor para a Liga dos Campeões asiática, o conjunto orientado por Jorge Jesus repetiu esta quinta-feira o resultado, desta feita em casa do Damac, uma das duas equipas que ainda não somou qualquer vitória na liga saudita.



A pressão aumenta, naturalmente, para Jorge Jesus, que foi assobiado pelos adeptos do Al Hilal. A imprensa saudita garante mesmo que o clube já se prepara para demitir o técnico. Antes do jogo, surgiram rumores de que a direção do emblema de Riade reuniu-se com o empresário de JJ. À ‘ESPN’, Jesus desmentiu a notícia. "O Al Hilal está em 1º lugar no campeonato sem derrotas. Isso é conversa de malucos", disse o técnico antes de perder a liderança. Já após o empate desta quinta-feira, Jesus justificou o resultado com a fadiga. "Os meus jogadores estão cansados desta grande pressão que surge dos jogos consecutivos. Jogámos três partidas em seis dias", constatou.