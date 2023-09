Pedro Walgode campeão do mundo de patinagem artística na prova de solo dance

Português afirmou que "esta conquista significa o culminar de 20 anos de carreira desportiva".

O português Pedro Walgode sagrou-se na quinta-feira, em Ibagué, na Colômbia, campeão do mundo de patinagem artística na prova de 'solo dance', em seniores, informou a Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

"O português tinha terminado a prova de style dance em terceiro lugar, recuperando de forma impressionante com a conquista do primeiro lugar na prova de freedance, o que lhe permitiu conquistar o título mundial, com um total de 156.78 pontos", sublinhou a FPP, em comunicado.

Pedro Walgode, que já se sagrara campeão do mundo e vencera os jogos mundiais com a irmã Ana Walgode, em pares dança, conquistou este ano, a 01 de setembro, a medalha de ouro no Campeonato da Europa em Ponte di Legno, Itália.

Walgode afirmou que "esta conquista significa o culminar de 20 anos de carreira desportiva", de acordo com a mesma nota.

"Este ano decidi fazer Solo Dance e não tinha expectativas de conseguir chegar onde cheguei. Não podia estar mais feliz de ter chegado aqui e significa o reconhecimento de todo o trabalho, todos os dias, tudo o que investi nesta carreira desportiva, e o ouro é ouro sobre azul. Não podia estar mais feliz com esta conquista para mim, para os meus treinadores, para a Federação, para o meu clube, para Portugal", disse.

Já a portuguesa Mariana Pinheiro sagrou-se campeã do mundo de patinagem artística, também na prova de solo dance, mas no escalão júnior.

A atleta, que se tinha sagrado vice-campeã da Europa, em Itália, é a primeira portuguesa na história da modalidade em Portugal a conquistar o ouro nos mundiais da disciplina, em provas individuais.

Em juniores masculinos, Diogo Costa sagrou-se campeão do mundo de patinagem artística, na mesma prova, depois de ter conquistado a medalha de prata em Itália.

Já o português Ernesto Silva, terminou em 6.º lugar no 'ranking' final, em seniores, com 124.09 pontos.

O Campeonato do Mundo teve início na terça-feira e prolonga-se até 30 de setembro, com a participação portuguesa a terminar dia 28, com a seleção nacional de Patinagem Livre.