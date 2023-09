“Foi um grande choque ver a mãe debaixo da carrinha”, conta vizinha da mulher que morreu atropelada pela filha

Maria Irene Campos, de 66 anos, terá escorregado no pátio e foi colhida pela viatura conduzida pela filha.

Maria Irene Campos passou a tarde de quarta-feira a ajudar vizinhos nas vindimas em Balazar, na Póvoa de Varzim. Ao regressar casa, a mulher, de 66 anos, terá escorregado numa rampa do pátio. Nessa altura, a filha chegou numa carrinha ao local e não se apercebeu que a mãe tinha caído. Atropelou-a mortalmente com a viatura, em que seguia também a neta menor da vítima. A tragédia deixou a família devastada.









“A filha ficou transtornada, sem reação. Foi um grande choque ver a mãe debaixo da carrinha. Vizinhos usaram troncos para levantar a carrinha e conseguiram tirar a senhora, mas ela acabou por morrer”, contou uma vizinha.

O acidente aconteceu perto das 19h. A condutora da viatura chegava a casa depois de ter ido buscar a filha à escola e fazer algumas compras. Para o local foi acionada a Cruz Vermelha de Macieira de Rates e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM. Ainda foram feitas manobras para tentar salvar Maria Irene, mas sem sucesso. O corpo foi depois removido pelos bombeiros da Póvoa de Varzim.





A neta da vítima foi logo retirada do local. A menina e a mãe receberam apoio psicológico. A condutora da carrinha foi submetida a análises ao sangue no hospital. Ainda permanecia esta quinta-feira na unidade de saúde, uma vez que ficou em choque com a tragédia. A GNR investiga as circunstâncias do acidente. Maria Irene era viúva e vivia com a filha, o genro e a neta.