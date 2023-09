Encontrada mulher que estava desaparecida em Monção desde quarta-feira

Idosa foi transportada para um centro de saúde por precaução.

A mulher, de 68 anos, que estava desaparecida em Monção, foi encontrada viva esta manhã de sexta-feira na área onde estavam a decorrer buscas.A idosa encontra-se bem de saúde, mas foi transportada para o centro de saúde de Monção por precaução.A mulher, que sofre de alzheimer, desapareceu cerca das 14h00, quando se encontrava junto de familiares no lugar de Gandra, freguesia de Mazedo, em Monção, no distrito de Viana do Castelo.

As buscas foram levadas a cabo pela Guarda Nacional Republicana e pelos bombeiros.