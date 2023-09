Conceição assume mesmo respeito por Gil Vicente e Shakhtar

FC Porto recebe a equipa de Barcelos em jogo a contar para liga portuguesa de futebol.

O FC Porto mostrará "o mesmo respeito" pelo Gil Vicente, do qual é anfitrião no sábado, para a I Liga de futebol, que teve perante o Shakhtar Donetsk, na Liga dos Campeões, observou esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição.

"Historicamente, tem sido um jogo difícil em nossa casa, e não o conseguimos vencer nas últimas duas temporadas. Isso é a prova de que nos espera uma partida de dificuldades. Cabe-nos perceber qual é a dinâmica e os pontos fortes do opositor e estarmos atentos, tendo o mesmo respeito pelo Gil Vicente que tivemos pelo Shakhtar Donetsk. Não existe diferença", assegurou o técnico, na conferência de antevisão ao duelo da quinta jornada.

Os 'dragões' voltam a entrar em campo quatro dias depois de terem arrancado a sua 27.ª presença, e quarta seguida, na Liga dos Campeões com um êxito sobre os ucranianos (3-1), do Grupo H, que se disputou em Hamburgo, na Alemanha, face à invasão da Rússia.

"Acho que essa exibição foi natural para quem conhece os jogadores, o clube e a história que temos na 'Champions'. Obviamente, essa história e o símbolo não jogam. Os atletas têm de ter andamento e meter as ideias dentro do jogo para que, no final, consigamos ter um resultado positivo e se associe uma boa exibição", frisou, admitindo que a "confiança, forma e dinâmica" dependem do trabalho diário em detrimento do desfecho das partidas.

Com quatro vitórias e um empate, o FC Porto acompanha Boavista e Sporting no topo do campeonato, mas tem pior diferença de golos em relação aos dois, numa altura em que a receção ao Gil Vicente antecede a visita ao campeão nacional Benfica, quarto colocado.

"É o meu sétimo ano [no clube] e penso que este é o segundo melhor arranque [na I Liga, atrás de 2017/18]. Os resultados têm sido positivos e melhores do que as exibições. Em termos exibicionais, é difícil fazer pior do que aquilo que já foi feito. A perspetiva é que a equipa melhore e continue a apresentar resultados positivos. Isso passa por ganhar, pois empatar já é um drama para nós. Perdemos dois pontos fundamentais [na igualdade 1-1 na receção ao Arouca, da quarta ronda] nesta batalha pelo campeonato e não podemos fugir ao nosso principal objetivo, que é reconquistar o título", afiançou Sérgio Conceição.

Questionado sobre a abordagem aos jogos, o treinador salientou o peso da "estratégia" e da "capacidade para os atletas estarem motivados em diferentes competições", julgando ser "mais difícil romper uma muralha defensiva no campeonato do que na 'Champions'".

"Tenho a certeza de que os jogos na Liga dos Campeões são mais divididos e um pouco mais abertos, algo que é natural. Excetuando meia dúzia de jogos em casa, passamos a maior parte do tempo a atacar. Agora, as equipas são cada vez mais competentes e os treinadores percebem aquilo que somos como equipa. Estuda-se muito bem e vai-se ao pormenor em tudo. Sabendo que temos três pontos para ganhar e que cada jogo é uma final, cabe-nos desmontar essas organizações defensivas que apanhamos das equipas portuguesas, ir à procura do golo e ser bastante equilibrados para não sofrer", concluiu.

Pepê regressa às opções, após ter estado suspenso na 'Champions', enquanto Zaidu contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda em Hamburgo e "vai estar de fora nas próximas semanas", ladeando Iván Marcano, Gabriel Veron, Danny Namaso ou Evanilson no boletim clínico.

O FC Porto, integrado no trio de líderes da I Liga, com 13 pontos, receberá o Gil Vicente, nono colocado, com seis, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, em desafio da sexta jornada, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.