Joe Jonas nega que tenha 'sequestrado' em Nova Iorque os filhos que tem em comum com Sophie Turner

Cantor afirma que a linguagem da ex-mulher é "enganosa".

Joe Jonas negou que tenha 'sequestrado' os filhos que tem em comum com Sophie Turner.Depois de a atriz o ter acusado de manter ilegalmente Willa, de três anos, e DJ, de um ano, em Nova Iorque, o cantor afirmou que a linguagem da ex-mulher é "enganosa", num comunicado divulgado esta quinta-feira e citado pela Today."As crianças não foram sequestradas. Depois de ficarem sob os cuidados de Joe nos últimos três meses, por acordo de ambas as partes, as crianças estão atualmente com a mãe. Sophie está a fazer essa reivindicação apenas para mover o processo de divórcio para o Reino Unido e para tirar os filhos dos EUA permanentemente", lê-se.A atriz exige que o antigo companheiro lhe devolva a guarda das crianças, mas Joe Jonas procura "guarda partilhada", concordando que Willa e DJ "sejam criados tanto nos EUA como no Reino Unido"."Joe já rejeitou toda e qualquer declaração supostamente feita em seu nome que depreciasse Sophie. Estas foram feitas sem a sua aprovação e não são consistentes com os seus pontos de vista. O seu desejo é que Sophie reconsidere a sua dura posição jurídica e avance de uma forma mais construtiva e privada", concluiu o comunicado em nome do cantor.