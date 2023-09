Xavi renova contrato com o Barcelona até 2025

Técnico segue por mais dois anos ao leme do clube onde atuam os portugueses João Félix e João Cancelo.

O Barcelona, onde jogam os portugueses João Félix e João Cancelo, oficializou esta sexta-feira a extensão do contrato do técnico Xavi Hernández até 30 de junho de 2025.O treinador espanhol assumiu o comando do emblema da Catalunha em novembro de 2021, após dois anos no Qatar, ao leme do Al-Sadd.Na última temporada, Xavi arrecadou o título da Liga espanhola e a Supertaça para os 'Culés'.