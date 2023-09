Jovem de 24 anos morre em acidente de mota em Cabeceiras de Basto

Óbito foi declarado no local.

Um jovem, de 24 anos, morreu na noite desta sexta-feira na sequência de um despiste de mota.O acidente ocorreu por volta das 20h30, na Estrada Nacional 206, em Cavez, Cabeceiras de Basto.Ao que tudo indica, há uma segunda viatura envolvida no acidente. O condutor terá escapado do local sem prestar assistência à vítima.Para o local foram acionados meios dos bombeiros de Cabeceiras de Basto e o INEM, que efetuaram manobras de reanimação. O óbito foi declarado no local. O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR também foi acionado.