Homem esfaqueado nas Fontaínhas, no Porto

Um homem foi esfaqueado ao final da tarde desta sexta-feira na Alameda das Fontaínhas, no Porto.O crime ocorreu por volta das 18h15, sendo que o suspeito da agressão fugiu de imediato do local.Fonte da PSP deu conta aode que a vítima não corre risco de vida e foi transportada pelo INEM para o Hospital de São João, no Porto.O homem esfaqueado não conseguiu explicar aos agentes o que esteve na origem da agressão, tendo apenas referido que conhecia o agressor. O caso está entregue à PSP.