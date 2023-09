Administração da Cofina recomenda venda da empresa a quadros e Ronaldo

O conselho de administração da Cofina indicou esta sexta-feira que recomenda aos acionistas a venda da Cofina Media, dona do Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Record e Sábado, ao "management buy out" (MBO) em detrimento da Media Capital.

Em comunicado difundido na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a administração da Cofina avalia de forma mais favorável a proposta apresentada pelo MBO, que conta com Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira.





56.793.428,97 euros, em termos de "equity value". Já a proposta da Media Capital, dona da TVI, tem por referência um "e quity value" de 54. 454.922 euros, podendo este valor ser elevado até 56 milhões de euros.