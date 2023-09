Três assaltantes com máscaras da série "A Casa de Papel" roubam Pingo Doce de Lavra em Matosinhos

Ladrões entraram na superfície comercial pouco antes do fecho.

Três assaltantes com a cara tapada por máscaras semelhantes às da série "A Casa de Papel" roubaram na noite desta sexta-feira o Pingo Doce de Lavra, em Matosinhos.Os ladrões entraram na superfície comercial pouco antes do fecho e ameaçaram funcionários e clientes. Obrigaram os funcionários que estavam nas caixas a abrir as gavetas do dinheiro e roubaram todo o montante.As autoridades procuram os assaltantes, que fugiram num automóvel branco. A PJ foi chamada ao local.