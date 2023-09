Um morto e 15 feridos em ataque russo na cidade ucraniana de Krementchuk

Entre os feridos está uma criança.

Pelo menos uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas, incluindo uma criança, num ataque russo dirigido à cidade de Krementchuk, centro da Ucrânia, anunciou o governador regional.

"O inimigo disparou lança-foguetes sobre Krementchuk. Um foi abatido pelas forças de defesa aérea. Infelizmente, foram atingidas infraestruturas civis", indicou Dmytro Lunine, governador da região de Poltava, na rede social Telegram.

No início da manhã deste sábado, o chefe da administração militar desta região indicou que a refinaria de petróleo de Krementchuk foi atingida num ataque com mísseis, apesar do "bom trabalho" das defesas aéreas.