Padre condenado por burla tributária

Diocese diz que condenação não tem a ver com funções de padre e vai mantê-lo.

O padre António Pires, que exerce atividade pastoral no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, foi condenado pelo Tribunal de Miranda do Douro a dois anos e cinco meses de prisão, com pena suspensa, condicionada ao pagamento de 20 305 euros, pelo crime de burla tributária.