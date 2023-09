Adepto do Sporting cai ao fosso durante jogo com Sturm Graz e fratura a coluna

Sportinguista deslocou-se até à Áustria para assistir ao encontro com amigos.

Um adepto do Sporting fraturou a coluna após ter caído da bancada para o fosso do Stadion Graz Liebenau, durante o jogo com o Sturm Graz, esta quinta-feira, para a Liga Europa. O simpatizante leonino foi prontamente assistido no recinto antes de ser transportado para o hospital e, esta sexta-feira, já foi transferido para a Bélgica, onde reside.

Membro do Núcleo do Luxemburgo, o sportinguista deslocou-se até à Áustria para assistir ao encontro com amigos. A situação verificou-se já na fase final do encontro, e originou de imediato muita preocupação junto dos presentes que solicitaram de imediato a assistência por parte dos bombeiros, os responsáveis pela administração dos primeiros socorros.



Tal como já fez esta sexta-feira, o Sporting continua a acompanhar a situação.