Professora despedida por ler na sala de aula adaptação do Diário de Anne Frank "demasiado pornográfica"

Obra, intitulada de "The Graphic Adaptation", inclui excertos que a jovem Anne escreveu sobre a genitália feminina e masculina e sobre uma possível atração por mulheres.

Uma professora norte-americana foi despedida depois de ler uma adaptação do Diário de Anne Frank, que contém passagens sobre sexualidade, a uma turma do oitavo ano. O caso aconteceu no Texas, no início de setembro.Segundo o jornal The Washington Post, aquela versão do livro não teria sido autorizada pelo agrupamento escolar de Hamshire-Fannett. A docente, que não foi identificada publicamente, foi substituída devido a "preocupações relativas à seleção de livros que eram escolhidos para a aula de leitura".A obra, intitulada de "The Graphic Adaptation", inclui excertos que a jovem Anne escreveu sobre a genitália feminina e masculina e sobre uma possível atração por mulheres. A versão integral do livro foi retirada das escolas do Texas e da Flórida este ano, após queixas dos pais relacionadas com o conteúdo sexual. Alguns conservadores descreveram-no como "demasiado pornográfico".As versões anteriores do Diário de Frank omitiram partes em que a adolescente escreveu sobre a sexualidade. Numa das passagens, que foi publicada na "The Graphic Adaptation", Anne descreve os órgãos genitais masculinos e femininos. Noutra, revela-se cativada por estátuas de mulheres nuas.Apesar dos representantes do agrupamento afirmarem que a adaptação gráfica nunca foi aprovada, aquela versão do Diário de Anne Frank constava na lista de leitura enviada aos pais no início do ano letivo. Foi, por isso, aberta uma investigação."The Graphic Adaptation", lançada em 2018, foi escrita por Ari Folman a partir da versão integral do Diário de Anne Frank. Foi elogiada pela crítica e descrita pelo New York Times Book Review como "envolvente".A adaptação, que foi aprovada pela Fundação Anne Frank, ilustra a esperança e desespero sentidos pela jovem durante o tempo que permaneceu escondida com a família num anexo em Amesterdão.Ainda de acordo com o The Washington Post, em agosto de 2022, o Distrito Escolar Independente de Keller, no Norte do Texas, retirou das suas bibliotecas e salas de aula mais de 40 livros que tinham sido contestados pelos pais. Entre eles, a versão ilustrada do diário de Anne Frank e a Bíblia.