Maior flor do mundo cheira "a carne podre" e está em risco de extinção

'Flor cadáver' pode ser encontrada na Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas e é utilizada para fins medicinais.



Os cientistas apelam a que sejam tomadas medidas que protejam as Rafflesia Arnoldi. As sugestões passam pela extensão das áreas de conservação, a propagação fora do seu habitat, o ecoturismo e campanhas nos meios de comunicação social para a estabelecer como um "ícone" da conservação das plantas.



"Uma estratégia combinada poderá salvar algumas das flores mais notáveis do mundo, a maioria das quais está atualmente à beira da extinção", explicam, citados pela Sky News.

