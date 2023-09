Bebé britânico deixa de andar e falar após queda durante férias no Algarve

Theo foi diagnosticado com uma infeção cerebral, dois dias depois de lhe ter sido dado alta hospitalar.

Um menino britânico, de dois anos, ficou incapacitado de falar, andar, sentar-se ou alimentar-se sozinho, após queda durante as férias no Algarve. Foi-lhe diagnosticado um vírus no cérebro, dois dias depois de ter ido ao hospital e lhe terem dado alta.Segundo o jornal britânico WalesOnline, Theo caiu e bateu com a cabeça no apartamento de férias, em Cabanas de Tavira, a 13 de setembro, onde se encontrava com os pais e a irmã de cinco meses. O menino foi transportado por uma ambulância para o Hospital de Faro, depois de ter apresentado sinais que indicavam não estar bem, como o facto de ter começado a vomitar.Numa primeira observação, os médicos, segundo o resultado de uma TAC feita ao menino, disseram aos pais não haver qualquer lesão e deram-lhe alta hospitalar. Recomendaram que voltassem ao hospital caso os vómitos persistissem.Na manhã seguinte, a família regressou àquela unidade hospital porque o menino se mostrava sonolento e desorientado. "Vigiamo-lo como um falcão durante toda a noite e, de manhã, quando tentámos acordá-lo, ele mal se mexia, pelo que chamámos um táxi para o hospital", revelou Sarah, a mãe do bebé, ao WalesOnline.Theo acabou por ser internado no Hospital de Faro a 15 de setembro com o diagnóstico de uma gastroenterite. No entanto, Sarah achou tratar-se de algo mais grave e pediu uma ressonância magnética que revelou uma infeção na zona posterior do cérebro."No sábado, os médicos continuavam a tentar dizer que se tratava de uma infeção no estômago, mas tínhamos a certeza de que não era. Falaram com neurologistas pediátricos em Lisboa porque nós pedimos. Implorámos e pedimos uma ressonância magnética e dissemos que pagaríamos e acabaram por ceder", revelou a mãe do bebé.