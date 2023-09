Urgência de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier esteve fechada a ambulâncias

Em causa esteve a falta de capacidade de internamento.

As urgências de obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, não estiveram a receber ambulâncias devido à falta de capacidade de internamento, adiantou este sábado o diretor do serviço.

Em declarações à Rádio Renascença, Fernando Cirurgião explicou que a equipa de médicos e outros profissionais de saúde estava completa e as urgências estavam a funcionar, mas sem capacidade de internamento.

"Quem precisa de ir à urgência pode dirigir-se ao hospital, só que as camas de internamento destinadas a internamento, que são 12 camas, estão ocupadas com grávidas que acorreram ao hospital, que tiveram indicação para ficar internadas", explicou o diretor do serviço.

O clínico acrescentou que esta situação se iria manter, "provavelmente, durante as próximas horas", considerando tratar-se de "uma dificuldade técnica que é inultrapassável".

Num momento em que o Hospital de São Francisco Xavier, na zona do Restelo, em Lisboa, não recebe ambulâncias com grávidas, as urgências de obstetrícia dos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e Garcia de Orta, em Almada, também estão fechadas - mas de forma programada, devido ao plano "Nascer em Segurança".

Já a maternidade do Hospital de Santa Maria está fechada devido a obras.

"Quando maternidades que têm uma capacidade e tem uma área de influência grande e com previsibilidade de parturientes também grande estão encerradas, então, sem dúvida alguma que o São Francisco, que é daquelas maternidades, juntamente com a Alfredo da Costa, que deverão estar sempre operacionais, chega uma altura que poderão estar lotadas", admitiu ainda Fernando Cirurgião.

"Temos de esperar que as grávidas que estão internadas tenham os seus bebés para que depois se consiga libertar essa cama, o que muito provavelmente e quase certeza absoluta ao longo do dia pode acontecer", declarou Fernando Cirurgião.