Mulher acusa Russell Brand de lhe mostrar o pénis e de se rir sobre a situação

comediante é alvo por quatro mulheres, entre 2006 e 2013.

O episódio terá tido lugar durante a gravação de um episódio de "The Russell Brand Show for Radio 2", nos estúdios da BBC em Los Angeles.A mulher abriu a porta ao comediante. Mais tarde, Russell Brand abordou-a e disse que iria ter relações sexuais com ela. "Não, não vais", terá respondido a mulher.Segundo a alegada vítima, foi nesse momento que o comediante lhe exibiu o pénis "como se estivesse a servir comida a alguém". Mais tarde, terá gozado com a situação com outro membro do programa, Matt Morgan, num vídeo que terá ficado gravado.A mulher nunca apresentou nenhuma queixa formal sobre o sucedido, mas a BBC foi notificada do incidente em 2019.Esta sexta-feira, Russell Brand, que já negou todas as acusações que lhe são imputadas, afirmou que existe um conluio entre o Governo britânico e as grandes empresas tecnológicas com o objetivo de o censurar