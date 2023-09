Homem morre em jogo perigoso e secreto numa floresta em Pedrógão Grande

Vítima terá jogado o "Baleia Azul" com amigos. Foi encontrada com vários golpes de arma branca.

Um homem, com cerca de 35 anos, foi encontrado morto este domingo numa zona florestal em Poço Negro, Pedrógão Grande. A vítima teria estado a jogar o "Baleia Azul", um jogo virtual com desafios perigosos, com um grupo de amigos.



Os amigos da vítima deram o alerta às autoridades por volta das 7h30 da manhã. Quando se apresentaram no posto da GNR demonstraram estar muito nervosos e assustados. Explicaram que tinham estado numa festa particular, com a vítima, e que a meio da noite foram para uma zona isolada para começaram o jogo. Foram todos identificados.





O corpo foi encontrada com vários golpes de arma branca. Ao que oapurou, um indivíduo, de 26 anos, que estava com o grupo, terá assumido o crime.

O caso já está sob alçada da Polícia Judiciária.