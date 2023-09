Homem morre após ser chifrado por touro num festival em Espanha

Um segundo homem espanhol também foi ferido pelo mesmo animal.

Um homem morreu devido aos ferimentos sofridos depois de ter sido atacado por um touro num festival no leste de Espanha. Segundo avança a Reuters, o espanhol foi ferido pelo chifre do touro, chamado Cocinero, durante o festival de corrida de touros na cidade La Pobla de Farnals, na região de Valência, este sábado.O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.Um segundo homem espanhol foi também ferido pelo chifre do mesmo animal, ficando com ferimentos na perna. Estava em estado estável no hospital, disseram as autoridades locais.