Mais de 100 académicos exigem que editora reponha capítulo de livro que deu origem ao caso Boaventura de Sousa Santos

avisou a Routledge das "possíveis consequências legais da manutenção do capítulo".Maria Paula Meneses foi identificada pelo Diário de Notícias como sendo a "Sentinela", uma das 'personagens' retratadas no capítulo escrito pelas três investigadoras como "cúmplice" e "facilitadora".Boaventura Sousa Santos (82 anos) é denunciado por assédio sexual pelas três investigadoras , antigas alunas do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que descrevem experiências de assédio sexual e moral naquele capítulo [que entretanto foi retirado de circulação].