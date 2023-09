"Trouxeram todos menos o meu filho": Erro de ATL deixa criança de seis anos esquecida e sozinha na escola

Família vai apresentar uma queixa no tribunal contra o centro.

Uma criança de seis anos ficou esquecida e sozinha na escola, durante meia hora, esta quarta-feira, dois dias depois do ano letivo ter começado, devido a um erro de serviço do ATL, em Faro.Ao, a mãe de Pedro conta que recebeu um telefonema do ATL, pelas 15h49, onde foi questionada se tinha ido buscar o filho à escola. Segundo a empresa, estiveram a recolher todas as crianças na escola, menos Pedro.De acordo com a mãe, o menino devia ter sido levado juntamente com as outras crianças como estaria acordado.sabe que a criança foi retirada, no imediato, da instituição pelos pais que garantem ter-se tratado de negligência. A família vai apresentar uma queixa no tribunal contra o centro.