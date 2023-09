Assaltantes furtam mais de 100 mil euros em notas de moradia em Famalicão

Casal regressava de féria quando se deparou com o cenário de destruição.

Um assalto a uma moradia, entre as 20h00 e as 22h00 deste sábado, em Vale de São Cosme, Famalicão, rendeu mais de 100 mil euros a um grupo de assaltantes.O alerta foi dado pelos donos da casa que ao regressarem de férias depararam-se com as luzes da habitação acesas, bem como a enorme destruição. Tudo remexido e muitos objetos partidos.A proprietária adiantou aoque o grupo procurou o cofre onde o casal de empresários guardava o dinheiro, depois de terem entrado por uma janela que terão conseguido abrir no rés do chão da moradia.A GNR esteve no local e está a investigar.