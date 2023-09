Trabalham mas vivem em tendas perto da praia de Carcavelos porque não conseguem pagar renda

"A situação tem sido muito complicada. As rendas das casas estão demasiado altas. O que recebemos não dá para tudo", conta Nelson, que mora na Quinta dos Ingleses há cerca de dois anos.

Por falta de dinheiro, algumas pessoas abandonaram a própria casa e estão a viver em tendas na Quinta dos Ingleses, em frente à praia de Carcavelos. Trabalham, mas devido ao aumento do custo de vida, não têm como suportar os custos de um aluguer. É o caso de Nelson Ferreira, que mora naquela zona há cerca de dois anos."A situação tem sido muito complicada. As rendas das casas estão demasiado altas. O que recebemos não dá para tudo", conta.Aoconta que recebe o salário mínimo e que não tem condições de pagar casa. Mesmo a viver numa tenda, enfrenta dificuldades e precisa de recorrer a associações para ajuda com alimentação e higiene. "É assim que me vou salvando um pouco", desabafa.Nelson começou por colocar a tenda na praia e ficou lá durante três meses. Depois decidiu ir para a Quinta dos Ingleses. É agora o morador mais antigo.Neste momento, há nove pessoas a viver nas mesmas condições que Nelson na Quinta dos Ingleses.