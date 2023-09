Fogo deflagra numa habitação em Setúbal e casal fica desalojado

Ambos recusaram ir ao hospital uma vez que se sentiam bem.

Um incêndio deflagrou, nesta manhã de domingo, numa casa, no Largo Quinta do Meio, nas Praias do Sado, em Setúbal.Um casal, na casa dos 50 anos, ficou desalojado e foi assistido no local pelo INEM. Ambos recusaram ir ao hospital uma vez que se sentiam bem. Entretanto foram realojados pela Câmara de Setúbal até a situação estar resolvida.Há dois cães que foram resgatados da habitação, que ficou com muito fumo. No local esteve a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal, o INEM e a GNR.